Die närrischen Tage 2018 in Kißlegg gehen los

Hemadglonker, der Zweite: Die Narrenzunft Hudelmale freut sich auf und über die zweite Auflage des im vergangenen Jahr erstmals veranstalteten Umzuges, der am Mittwochabend ab 18.30 Uhr über die Bühne gehen wird. Treffpunkt ist in der Schlossstraße auf Höhe von Radio Weiland. Jung und Alt sind aufgerufen, im „Hemad“ (Hemd oder Nachthemd) und mit viel lärmender Gerätschaft durch die Straßen zu ziehen.

Enden wird der Umzug am Rathausplatz, wo der Narrenbaum aufgestellt wird und ein kleines, aber feines närrisches Programm aufgeführt werden soll. Anschließend gibt es bis 21.30 Uhr Bewirtung und DJ-Sound. Am Donnerstag steht Kißlegg schon ab 8 Uhr morgens bei der Straßenfasnet närrisch Kopf. Nach der Schülerbefreiung ziehen die Narren gegen 11.15 Uhr vor das Neue Schloss und stürmen gegen 11.30 Uhr das Rathaus. Neu in diesem Jahr ist, dass das Fasnetsspiel bereits um 13.45 Uhr (auf dem Rathausplatz) aufgeführt wird. Um 14.30 Uhr startet der Kinder- und Mäschkerlesumzug, danach ist Kinderball in der Festhalle. Einen weiteren Höhepunkt erwartet die Kißlegger am Samstag, 10. Februar. Ab 14 Uhr erobern rund 2500 Narren beim Narrensprung den Flecka. Der Zunftball im Ochsen am Sonntag um 19 Uhr und das Fasnetsverbrennen am Dienstag, 18.30 Uhr, auf dem Rathausplatz runden die Kißlegger Fasnet ab. Unser Bild zeigt ein Hudelmale samt einem Gumpala Dunschtig-Mäschkerle getreu dem Motto Narr trifft Fasnetsbegeisterte in der Heimat, einem wesentlichen Anliegen der Kißlegger Zunft.