Die Brückenarbeiten bei Dürren laufen

Noch hat sich offenbar nicht jeder an die Brückensperrung auf der Kreisstraße 8008 bei Dürren gewöhnt. Wer dieser Tage die Baustelle in Augenschein nimmt, dem fallen immer wieder auch Autofahrer auf, die ihr Heilix Blechle auf die Absperrschilder zusteuern und – aus Richtung Wangen kommend – am Abzweig Richtung Riehlings wenden (müssen).

Dabei laufen die vom Regierungspräsidium in Auftrag gegebene Brückensanierung noch weit in den Juni hinein. In dieser Zeit werden Schäden an den Entwässerungsleitungen, Abdichtungen und Betonflächen an dem rund 30 Jahre alten Bauwerk behoben. Es müssen die Bauwerkskappen, der Fahrbahnbelag, die Abdichtung des Überbaus sowie das Geländer und die Schutzplanken erneuert werden. Die Kosten dafür betragen laut RP etwa 500 000 Euro und werden vom Bund getragen.

Die offizielle Umleitung verläuft laut Landratsamt wie folgt: Die Strecke führt von Wangen über den Bahnhof Ratzenried (L 321), über Ratzenried (L 320) über Christazhofen (L 265) nach Dettishofen bei Waltershofen und umgekehrt. Gleichwohl kann aber auch die Autobahn zwischen den Anschlussstellen Wangen-Nord und Kisslegg genutzt werden.