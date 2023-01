DFGK startet mit Wanderung durchs Burgermoos ins neue Jahr

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Um das Bierfest in der 1200 Kilometer entfernten Partnerstadt Le Pouliguen dreht sich das Programm 2023 des Deutsch-Französischen Gesellschafterkreises Kißlegg (DFGK).

„Warum denn in die Ferne schweifen …?“ hieß es jedoch zum Auftakt mit Wanderführer Heiner Wiltsche im Burgermoos. Er erläuterte die Entstehung der insgesamt fast 50 Moore im Gemeindegebiet nach der letzten Eiszeit vor etwa 8000 Jahren. Vor allem Brennstoffmangel hatte nach den Weltkriegen zum Torfabbau geführt, was er als kleiner Bub noch selbst und aus Berichten von Zeitzeugen erfahren hatte. Die damit verbundene Gefährdung dieser einzigartigen Landschaften und deren Beitrag zum Klimaschutz sei inzwischen erkannt. Auch in der Region liefen deshalb Projekte zur Wiedervernässung.

Zum Aufwärmen und zum Austausch hatten die Helfer um die Vorsitzende Ursula Förstl schließlich Punsch und Glühwein mitsamt einer Feuerschale am Sportheim der SG Kißlegg organisiert. Das Jahresprogramm sieht unter anderem gemeinsame Ausflüge, einen regelmäßigen Stammtisch, das traditionelle Muschelessen sowie eine Weinprobe vor und findet sich unter www.dfgk-kisslegg.de.