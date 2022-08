Deutschlands Schafscherer messen sich am Wochenende in Kißlegg

Wettkampf- und Rahmenprogramm

Die 18. Deutsche Schafschurmeisterschaft findet am Wochenende, 19. bis 21. August, auf dem Gelände der Brauerei Farny in Kißlegg-Dürren statt. Neben den Wettbewerben mit internationaler Beteiligung gibt es einen Krämermarkt und Abendprogramm. Am Freitag, 19. August, starten die Vorrunden des Schafschur- und Wollhandling Wettbewerbs. Ab 20 Uhr steigt ein Allgäuer Stimmungsabend mit „Kurti & Freunde“. Einlass ab 18 Jahren, Eintritt 7 Euro. Am Samstag, 20. August, setzen die Schafscherer die Wettbewerbe von 10 bis 18 Uhr fort. Am Abend um 20 Uhr lässt es die Allgäuer Partyband „Wild Bock“ krachen. Einlass ab 18 Jahren, Eintritt 10 Euro. Am Sonntag, 21. August, treten schließlich im Finale die besten Schafscherer gegeneinander an. Die Wettkämpfe gehen von 10 bis 14 Uhr. Ab 16 Uhr folgt die Siegerehrung. (sz)