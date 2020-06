Deshalb war am Dienstagmorgen zwischen Kißlegg und Leutkirch der Strom weg

In Kißlegg und im Umland bis vor die Tore Leutkirchs kam es am Dienstagmorgen zu einem Stromausfall. Die EnBW-Tochter Netze BW erklärt, wann, wo und warum die Lichter ausgingen.

„Am Dienstagmorgen um 7.51 Uhr wurde bei Tiefbauarbeiten nahe dem Kißlegger Schulzentrum ein 20 000 Volt-Erdkabel der Netze BW beschädigt“, teilt Ulrich Stark, Pressesprecher der Netze BW, mit. Dies habe eine Viertelstunde später zu einem zweiten Defekt an einem Freileitungsmasten im Weiler Bremberg zwischen Kißlegg und Gebrazhofen geführt. Auch an einem Mast am Kißlegger Ortsausgang an der Becherhalde ist es offenbar zu einem Defekt gekommen. Hier war die Kißlegger Feuerwehr mit mehreren Fahrzeugen kurz vor Ort, wie Kommandant Andreas Wiltsche auf SZ-Nachfrage bestätigte.

„Insgesamt war der Stromausfall im Süden Kißleggs, in und um Zaisenhofen und einer Reihe von Orten und Weilern bis vor die Tore Leutkirchs zu spüren“, teilt Stark mit. Durch eine Fernschaltung habe die zentrale Leitstelle in Ravensburg bereits um kurz nach Acht die meisten Haushalte und Betriebe in Zaisenhofen und Kißlegg wieder versorgen können. „ Bis 9.11 Uhr gingen nach weiteren Schaltmaßnahmen der Bereitschaft Zug um Zug fast alle Anschlüsse ans Netz.“

Lediglich in einem Gehöft, das in direkter Nähe zu dem defekten Masts in Bremberg liegt, sei bis 10.30 Uhr Geduld gefragt gewesen, weil dort zunächst ein Hubsteiger angefordert werden musste. Das Erdkabel werde noch am Dienstag repariert, so der Pressesprecher. Die beschädigten Teile am Mast in der Becherhalde wurden noch am Dienstag ausgetauscht.