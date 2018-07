Der Sommer im Kißlegger Schloss

Das Parkgelände rund um das Neue Schloss Kißlegg lädt von Freitag, 27., bis Sonntag, 29. Juli, zum ersten Gartenzauber ein und präsentiert mit 80 Ausstellern ein vielfältiges Angebot rund um Garten, Haus und Lebensart. Wie der Veranstalter mitteilt, rechne er mit etwa 6000 Besuchern, die sich zu Themen, Trends und zur Gestaltung des eigenen Heims inspirieren lasse können. Höhepunkt der Veranstaltung bilde die große Auswahl an verschiedensten Pflanzen. Über alle Messetage wird Besuchern ein kostenfreies, informatives Vortragsprogramm geboten. Der sogenannte Schweizer Pflanzendoktor Axel Neulist steht Interessierten täglich bis 16 Uhr zur Verfügung und wird Vorträge rund um den Umgang mit Pflanzen und den Pflanzenschutz halten. Gegen eine Schutzgebühr von fünf Euro erstellt er individuelle Therapiepläne für kranke Pflanzen und Bodenanalysen. Informationen gibt es unter Telefon 07623 / 741920 oder unter www.suema-maier.de. Der Eintritt kostet sechs Euro. Die „Schwäbische Zeitung“ verlost 5x2 Karten. Interessierte können bis Montag, 23. Juli, eine Mail mit dem Betreff „Gewinnspiel Gartentage“ an redaktion.wangen@schwaebische.de schicken. Die Tickets liegen für die Gewinner am Schalter in der Geschäftsstelle in Wangen dann bereit.