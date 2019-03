Der Frühling grüßt an Kißleggs Seen

Der Schnee schmilz, das Eis bricht wieder auf. Der Frühling hält auch an den Kißlegger Seen so langsam Einzug. Festgehalten haben dies über die vergangenen Fasnetstage Wolfgang Weiland am Zellersee und Selina Baumann am Argensee in Sigrazhofen.

So blau zeige er sich selten, schrieb Weiland zu seinem Bild. Und die aufbrechende Eisdecke am Argensee hielt Selina Baumann fest. Die kommenden Tage soll es laut Wetterbericht allerdings eher wieder ungemütlich werden. Mal sehen, wann der Frühling sich endgültig durchsetzt.