Der erste Star ist zurück aus der Überwinterung

Bekanntlich fangen die frühen Vögel auch die Würmer. Dieser Star hat sich vermutlich ähnliches gedacht und ist schon beim ersten Anzeichen von Frühling unterwegs.

Entdeckt hat ihn unsere Mitarbeiterin Claudia Bischofberger in der Nähe von Kißlegg an einem Futterhäuschen, wo er gemeinsam mit anderen Staren Körner in der Sonne pickte. Von Februar bis November kann man die Zugvögel in der Region beobachten. Stare kehren laut Nabu als eine der ersten Vogelarten schon Ende Februar aus den angestammten Überwinterungsquartieren im Mittelmeerraum nach Deutschland zurück.