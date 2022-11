Der CDU sterben die Mitglieder weg: Sie will trotzdem mehr Mandate und hat eine Strategie

In Oberschwaben und im Allgäu lösen sich reihenweise CDU-Ortsverbände auf. Und das beinahe unbemerkt. Die Stammwählerschaft muss aber nicht besorgt sein: Wenige Minuten nach den Auflösungsbeschlüssen werden neue, größere Verbände gegründet. Kürzlich ist das etwa in Kißlegg so geschehen. Welche Strategie dahinter steckt, was die CDU damit erreichen will und welche Ziele sie sich für die nächsten Jahre steckt. Ein Besuch bei einer Fusionsversammlung.

Und plötzlich gibts im Ort keinen CDU-Verband mehr

Eine Viertelstunde lang, von 20.02 Uhr bis 20.17 Uhr war Kißlegg ohne CDU Verband. Im Gasthof Ochsen hatten sich mehr als zwei Dutzend Mitglieder aus den Ortsverbänden Kißlegg, Waltershofen und Immenried getroffen, um eben diese Ortsverbände aufzulösen – und sich anschließend zur neuen CDU Kißlegg zu formieren. Der Kreisvorsitzende der Partei, Christian Natterer, hatte zu der Versammlung geladen und sie auch geleitet.

Mit Fusionen soll es pro Gemeinde einen Verband geben

„Ich habe den Kreisverband 2018 mit rund 60 Verbänden übernommen“, führte Natterer aus. Aber: „Die Zeiten haben sich verändert. Unser Ziel ist aber, auch in den nächsten zehn Jahren in allen politischen Gemeinden im Kreis einen starken CDU-Verband zu haben.“

Das ist der Plan bis 2024

Fusionen gab es zuletzt in Bad Wurzach, dem Leutkircher Raum, zwischen Wangen, Niederwangen und Deuchelried sowie zwischen Leupolz und Karsee. „Stand jetzt haben wir rund 48 Verbände, bis zur Kommunalwahl 2024 werden es durch weitere Fusionen wohl noch 45 sein“, holte der Kreis-Chef aus. Klingt nach einer schrumpfenden Partei. Und die Ortsverbände machen viel Arbeit.

Gestorben oder nicht mehr mobil: 1-Mann-Vorstandssitzung

Eindrücklich schildert das Bruno Buchner, der bis zur Auflösung den Ortsverband Waltershofen mit seinen neun Mitgliedern geleitet hat. Seine Vorgängerin konnte kommunalpolitisch noch aktiver sein, sagt Buchner. Er habe sich mehr auf die Formalitäten beschränken müssen: „Ich war in Personalunion Vorsitzender und Kassier, den Kassenbericht musste ich zur Prüfung nach Ravensburg schicken. Eigene Kassenprüfer hatten wir nicht mehr“, berichtet Buchner.

„Bei Vorstandssitzungen war ich allein. Diejenigen, die noch Posten hatten, waren entweder verstorben oder nicht mehr mobil genug, um an einer Sitzung teilzunehmen.“ Bruno Buchner

Gleichzeitig ist Buchner Mitglied im Ortschafts- und Gemeinderat und auch noch im CDU-Gemeindeverband, den es schon vor der Fusion gab und der als Dachorganisation für die drei Ortsverbände fungiert hat.

Haser hinterfragt Sinnhaftigkeit von Mehrfahc-Strukturen

„Es ist nicht so, dass wir die Doppel-, beziehungsweise Vierfachstrukturen nicht hingebracht hätten“, sagt Raimund Haser. Der Landtagsabgeordnete war bislang Chef des Ortsverbands Immenried und leitet nun die neue Gesamt-CDU für die Gemeinde Kißlegg. „Wir haben uns einfach gefragt, wie viel Sinn dieses Nebeneinader-Existieren der Verbände noch macht.“

Ein kreisweites Phänomen

Und das fragt man sich offenbar nicht nur in Kißlegg. „Ortsverbände in jedem Teilort sind wegen der rückläufigen unechten Teilortswahl immer weniger nötig“, erklärt Christian Natterer. Sie trotzdem zu unterhalten sei wegen der sinkenden Mitgliederzahlen immer schwieriger. Ihm ist wichtig: „Die Verbände müssen aber fusionieren wollen. Das kommt nicht von oben. Wo wir mit einer eigenen Liste für den Ortschaftsrat antreten, macht auch ein eigener Ortsverband Sinn.“

Haben größere Verbände mehr oder weniger Mitglieder?

Eine Frage, die die Mitglieder in Kißlegg dem Kreis-Chef in der Versammlung gestellt haben, war: Gibt es denn in einem größeren Verband mehr oder weniger Mitglieder als in mehreren kleinen? „In den Verbänden, die fusioniert haben, gab es keine Austritte in dem Sinn, dass sich die Mitglieder kommunal schlechter vertreten fühlen“, so Natterer. Die letzte Welle an Austritten habe es im Jahr der Bundestagswahl gegeben.

Zurzeit hat die CDU kreisweit nach eigenen Angaben mehr Ein- als Austritte. 2321 CDU-Mitglieder gibt es demnach im Landkreis Ravensburg aktuell. Ende 2021 waren es noch 119 mehr. Denn, so Natterer, die Eintritte können die Todesfälle nicht ausgleichen. Ein Trend, der sich wohl fortsetzt: Der durchschnittliche CDUler im Kreis ist fast 63 Jahre alt. Die grammatikalisch männliche Form passt: Nur rund 21 Prozent der Mitglieder sind Frauen.

Wo gilt die Frauenquote?

Ob die Frauen künftig über eine Quote Vorstandsmitglieder in den fusionierten Verbänden sind, wurde im Ochsen-Saal gefragt. „Nein“, erklärte Natterer. Er, der für einige Monate als Nachrücker Mitglied des Deutschen Bundestags war, ist als Gegner der Frauenquote bekannt. Sein Wunsch-Partei-Chef Friedrich Merz hat sie auf dem jüngsten Bundesparteitag allerdings durchgesetzt. Die Ortsverbände, ob fusioniert oder nicht, betrifft sie allerdings nicht: Sie greift erst ab der Kreisebene.

Zurück zu den Fusionen: Sie sollen, das ist das Ziel von Natterer, Haser und Co., die Aktivitäten vor Ort steigern. „Ortsverbandsvorsitzende, die bisher viel Arbeit mit dem Erhalt von Doppelstrukturen und Formalitäten haben, können sich jetzt mehr auf die Politik vor Ort konzentrieren“, sagt Natterer.

Die Grünen machen es anders – ihre Basis ist kleiner

Die Grünen, die im Kreis traditionell kaum gewachsene Ortsverbände auf dem Land haben, sind, während die CDU fusioniert, mit Neugründungen beschäftigt. Ein Ortsverband Wurzach-Kißlegg wurde beispielsweise jüngst ins Leben gerufen. Umso größere Verbände, umso besser? Christian Natterer sieht das anders. „Verbände über Gemeindegrenzen hinaus machen derzeit keinen Sinn, weil wir praktisch überall mit einer eigenen Gemeinderatsliste antreten. Und zu jeder Fraktion gehört auch ein Verband. Das ist unser Anspruch.“

Diese Ziele steckt der Kreis-Chef ab

Die Fraktionen würde Natterer gern größer sehen: „Bei der letzten Kommunalwahl haben wir sechs Sitze im Kreistag verloren. Ich habe den Anspruch, dass wir nicht nur stärkste Fraktion bleiben, sondern wieder zulegen.“ Zu dem Aderlass 2019 ist es laut Natterer durch die gleichzeitig stattfindende Europawahl gekommen: Der „Hype um Fridays for Future“, wie er sagt, und Fehler der damaligen Bundes-CDU hätten auf die Kommunalwahl durchgeschlagen.

Auch die Ziele für die Gemeinderatswahlen steckt Natterer höher als den Status quo: „Wir wollen in so vielen Gemeinden wie möglich mit einer vollen CDU-Liste antreten und auch hier Sitze dazugewinnen. Grundsätzlich sind Kommunalwahlen aber Persönlichkeitswahlen – hier sind wir auf der Suche nach starken Kandidaten.“