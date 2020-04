Der Berghof in Kißlegg wirft viele Fragen auf

Zu einem „seltsamen“ Vorfall ist es am Dienstagabend in Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) gekommen, bei dem ein 19-Jähriger ums Leben kam. Das teilte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm am Mittwochmorgen auf Nachfrage von Schwäbische.de mit.

Demnach soll nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei der 19-Jährige zusammen mit einem 21-Jährigen in dem Auto unterwegs gewesen sein. Gegen kurz vor 20 Uhr sei der Wagen dann gegen einen Metallzaun gefahren und im Bereich des Barbaragartens zum Stehen gekommen.