Dem Künstler Kenji Aoki über die Schulter schauen

Ab Sonntag, 19. August, bis zum 7. Oktober wird der japanische Künstler Kenji Aoki im Neuen Schloss Kißlegg sein Atelier einrichten. Besucher des Schlosses können während der Öffnungszeiten – Sonntag und Feiertag von 13 bis 17 Uhr sowie freitags von 14 bis 16 Uhr – zusehen, wie er im Justitia-Saal arbeitet und ihm dabei Fragen stellen.

Die Arbeiten von Kenji Aoki bewegen sich im Spannungsfeld von geometrischer und expressiver Abstraktion – von Intellekt und Emotion: Abstrakte Bilder ließen sich grob in geometrische Abstraktion und expressionistische Abstraktion einteilen, erklärt der Künstler. Er versuche, beide in seinen Arbeiten koexistieren zu lassen. Sie stünden für Intellekt und Emotionen, für Ordnung und Spontanität. „Ich glaube, dass eine solche Dualität die menschliche Natur repräsentiert, denn der Mensch vereint beides in sich: den Konflikt und die Harmonie“, so Aoki über seine Ausstellung zum „Zwischen Konflikt und Harmonie“. Die Vernissage dieser ist am Freitag, 21. September , um 18 Uhr. Kenji Aoki wurde 1983 in Ehime, Japan geboren und ist Doktor der Fine Arts. Seit 2017 lebt er mit seiner Familie als freischaffender Künstler in der Gemeinde Kißlegg.