Defekte Zeitanlage kann MX-Freunde nicht bremsen

Die MX-Freunde Immenried haben am Sonntag zum neunten Mal ihren Ende-Gelände-Cup veranstaltet. Nach anfänglichen kleinen Wetterkapriolen gingen trotzdem 147 Fahrer in verschiedenen Klassen in Geboldingen bei Arnach an den Start.

Bereits am Samstagabend hatten die Veranstalter mit großen Problemen zu kämpfen, denn die elektronische Zeitmessanlage, die für die genauen Ergebnisse und Auswertungen notwendig ist, quittierte völlig unerwartet ihren Dienst. Dank Bernhard Schad aus Bad Wurzach konnte aber noch eine Ersatzanlage organisiert werden.

147 Sportler am Start

Insgesamt waren dann nach den Trainingsläufen am Sonntagvormittag 147 Fahrer und Fahrerinnen in den verschiedenen Klassen am Start. Los ging es mit den jüngsten Nachwuchscrossern, die sich auf einem speziellen kleinen Rundkurs schon spannende Duelle lieferten. Luis Janser aus Kißlegg konnte die Klasse vor Luca Schad gewinnen, nicht zuletzt auch durch die Unterstützung und Anfeuerung seines Heimpublikums.

Bei den Nachwuchsfahrern in der Klasse bis 85 Kubikzentimeter (ccm) behielt Jonas Altenried vor Peter Kühner und Samuel Ebenhoch klar die Oberhand.

Zahlreiche Zuschauer

Hatten die vielen Helfer an den Verpflegungsstellen bei den Trainingsläufen am Vormittag noch wenig zu tun, änderte sich das nach der Mittagspause ganz schnell, nicht zuletzt auch, weil sich das Wetter immer mehr von seiner guten Seite zeigte, sodass immer mehr Motorsport interessierte Zuschauer zum Acker der Familie Längst hinaufpilgerten.

Aber es waren nicht nur zweibeinige Zuschauer da, denn auch eine kleine schwarz-bunte Kuhherde verfolgte mit mehr oder weniger großem Interesse das Geschehen auf der „Piste“.

Neben zahlreichen zweibeinigen Zuschauern gab es auch tierische Gäste beim Motocross. (Foto: Ulrich Gresser)

Alle Zuschauer bekamen neben dem tollen Ausblick hoch über Geboldingen viele spannende Rennen und beinharte Zweikämpfe auf der Strecke zu sehen. Was wiederum nicht anders zu erwarten war, wenn man einen Blick in die Starterliste warf: Angefangen bei den Senioren, wo es zwei sehenswerte und auch spannende Rennläufe zu beobachten gab, bei denen sich Stefan Dirnhofer, Stefan Müller und Uli Breitner einen offenen Schlagabtausch lieferten und Stefan Dirnhofer am Ende die Nase vorn hatte.

Keine Männerdomäne

Auch in den Hobbyklassen waren erfolgreiche Fahrer am Start. Maxi Hahn, Tim Kühner und Felix Heil machten in der stärksten Klasse der Hobbyfahrer den Sieg unter sich aus und zeigten den zahlreichen und begeisterten Zuschauern Motocross auf hohem Niveau. Maxi Hahn und Tim Kühner gewannen dabei jeweils einen Lauf.

Die Ladies-Klasse machte deutlich, dass dieser Sport nicht nur eine Männerdomäne ist und die Damen den Herren in nichts nachstehen. Antonia Schmid gewann den Cup vor Jasmin Kluschak und Samantha Buhmann.

Der Dank des Vereinschefs

MX-Vorsitzender und Moderator Christian Gröger war nach der Veranstaltung der Meinung, dass der Ende-Gelände-Cup 2019 ein voller Erfolg gewesen sei. Sein Dank ging auch an die vielen fleißigen Helfer, die, egal ob MX-Mitglieder oder von der Landjugend Immenried und egal auf welcher Position, ob als Streckenposten oder beim Catering, jeder an seinem Platz diese Veranstaltung zum Erfolg werden ließ. Ganz besonders dankte er der Familie Längst dafür, dass sie das Ackergelände zur Verfügung gestellt hatte.