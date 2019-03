Das sind die Gewinner beim Fototag Oberschwaben-Bodensee

Der Fototag Oberschwaben-Bodensee ist eine regelmäßige, jährliche Gemeinschaftsveranstaltung von 19 Amateurfotoclubs aus dem Raum Oberschwaben-Bodensee. Veranstalter war dieses Mal im Neuen Schloß in Kißlegg der Fotoclub Kißlegg-Leutkirch. Insgesamt 214 Bilder wurden eingereicht und im Vorfeld von drei professionellen Fotografen bewertet. Die Fotogruppe Kreativ Eriskirch war besonders erfolgreich mit Podiumsplätzen in der Einzel- und in der Vereinswertung. Die Gewinner im Einzelthema sind Reiner Böschen (Fotoclub Uhldingen), Uschi Schubert (focus Fotogruppe Ravensburg), Inka Wilms (Fotogruppe Kreativ Eriskirch). Die Gewinner beim Vereinsthema sind 1. Platz: Naturfreunde Fotogruppe Friedrichshafen (Zeppelin- Ein Traum vom Fliegen), 2. Platz: Fotogruppe Kreativ Eriskirch (Das Leben); 3. Platz: Bilderwerkstatt Ravensburg (Metamorphose). Unser Bild zeigt (von links) die Vertreterinnen des Siegerclubs (Vereinswertung) „Naturfreunde Fotogruppe Friedrichshafen“ mit Franz Weber (Fotoclub Kißlegg-Leutkirch). Foto: Stefan Ammermann