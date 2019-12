Das macht den ältesten Silvesterlauf im Land aus

An einen ruhigen Jahresausklang ist bei Familie Wirth in Kißlegg nicht zu denken. Seit Jahren kümmern sich Rainer und Liane Wirth mit ihrem Team um die Organisation des örtlichen Silvesterlaufs. Da es diesen – den ältesten in Baden-Württemberg – 2019 in seiner 50. Auflage gibt, blickt das Ehepaar auf die vergangenen Jahre zurück. Im nächsten Jahr werden andere den Silvesterlauf organisieren, die Wirths nehmen das Jubiläum zum Anlass, sich zurückzuziehen.

„Einer war schneller!“ An diese Schlagzeile in der „Bild“–Zeitung erinnert sich Rainer Wirth noch heute. Sie bezog sich auf einen Silvesterlauf in den 70er-Jahren. Dabei hatte die „Bild“ weniger das Interesse über den Lauf in Kißlegg zu berichten, als über den Diebstahl, den des dabei gab: Die Kasse mit den Startgebühren wurde geklaut. „Wir wissen bis heute nicht, wo die abgeblieben ist und wie das ganze an die Bildzeitung kam“, erzählt Rainer Wirth. Anekdoten wie diese haben er und seine Frau Liane viele parat.

Im Lauf der Zeit habe sich einiges verändert, nicht nur im Laufsport an sich, sondern auch in der Sportbekleidung. „Das war früher immer die Krönung“, erinnert sich Liane Wirth und lacht, „wie das damals ausgesehen hat, wenn die Männer mit kurzen Hosen gerannt sind und drunter die Feinstrumpfhosen ihrer Freundinnen anhatten.“

Oft war’s saukalt

In den vergangenen 50 Jahren habe es jedes Jahr einen Silvesterlauf gegeben. „Wir haben es nie ausfallen lassen. Vom Wetter her hat es immer einigermaßen gepasst.“, sagt Rainer Wirth. „Aber manchmal war’s schon kühl. Saukalt oft“, ergänzt seine Frau. Das mediale Interesse sei früher größer gewesen, erinnern sich die beiden. Schließlich war der Kißlegger Silvesterlauf der erste im Land und kam im Sportteil der „Schwäbischen Zeitung“ folgerichtig gleich hinter den Vorbildern in Sao Paolo und Bozen.

Zum ersten Mal veranstaltet wurde der Lauf vor 50 Jahren von Manfred Schuwerk von der Leichtathletikabteilung der SG Kißlegg. „Die Siegerehrung fand damals noch im Rahmen des Silvesterballs am Abend statt“, erzählt Wirth, der als Schüler schon beim ersten Silvesterlauf teilgenommen hatte. „Damals war das noch eine ganz kleine Nummer. Da sind vielleicht 50 Leute durch den Schlosspark gerannt.“

Große Veränderung steht an

Mit und nach Schuwerk hat sich Alwin Stützenberger lange um die Organisation des Laufs gekümmert, wissen die Wirths. Gleiches gilt für Rolf und Ilona Laupheimer. Liane Wirth saß 1979 zum ersten Mal im Wettkampfbüro. Nachdem die Wirths einige Jahre mit der Silvesterlauf-Organisation pausierten (Liane Wirth: „Als wir gebaut haben und unsere Kinder klein waren“) sind sie nun schon lange wieder mit von der Partie. Und das nicht allein: Auch Margit Merz und Andi Rößler sind seit Jahren dabei. „Wir sind ein super eingespieltes Team“, ist sich Liane Wirth sicher. Besonders lobend erwähnen wollen die Wirths den Rückhalt, den sie seitens der Gemeinde erhalten. „Der Bürgermeister steht voll hinter der Veranstaltung.“

Trotzdem wollen sie und ihr Mann sich nach dem „50er“ des Laufs zurückziehen. „Den Platz frei machen für jüngere Generationen“ wollen die beiden. Auch wenn nicht davon die Rede sein kann, dass Nachfolger schon in den Startlöchern stehen.

Zum Jubiläum „was Gescheites“

Wer jedes Jahr am 31.12. in den Startlöchern steht, sind viele Kinder. Die seien beim Silvesterlauf „schon immer“ dabei gewesen. „Eine Zeit lang waren es weniger aber jetzt sind es wieder richtig viele“, berichtet Liane Wirth. Sie weiß: „Die freuen sich riesig, wenn sie einen Pokal bekommen.“ Um den Schnellsten unter den Kleinen diese Freude zu bereiten, scheut die SG keine Kosten. Zwischen 600 und 700 Euro würden jedes Jahr für Pokale bezahlt. Aber damit nicht genug. Die Schnellsten unter den Erwachsenen erhalten neben Preisgels auch Sachpreise. „Die Käse-, Honig- oder Müslipakete unserer Sponsoren kommen immer gut an“, ist sich die 59-Jährige sicher. Ihr Mann ergänzt: „Woanders kriegen die Läufer ja meistens nichts Gescheites mehr.“

Klar war demnach, dass das Jubiläumsgeschenk, das jeder Starter beim 50. Silvesterlauf bekommt, auch „was Gescheites“ sein soll. „Ein T-Shirt, das keinem passt, wollten wir nicht verteilen“, berichtet Rainer Wirth. Deshalb habe man sich für ein besticktes Handtuch entschieden. „Das sieht gut aus und man kann es immer gebrauchen“, erklärt der 63-Jährige.