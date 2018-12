Das hat der Zusatz „im Allgäu“ für Wangen und Kißlegg zu bedeuten

Ist Kißlegg schon länger „im Allgäu“ als gedacht – und auch länger als Wangen? Die Gunst der Stunde hat beim jüngsten Bürgergespräch Wolfgang Weiland genutzt, um über seine neuesten Forschungen zum Kißlegger Wappen zu berichten. Dabei stellte er, mehr charmant informierend als fordernd, einige Thesen auf.

Weiland händigte Bürgermeister Dieter Krattenmacher eine Abbildung des Wappens von 1484 aus. Lange Zeit wurde es jünger eingeschätzt. Entnommen ist diese älteste Version dem Wappenbuch des Konstanzer Bürgers und Ritters Conrad Grünenberg. Dort ist es – wenn auch noch etwas anders geschrieben – mit „Kißlegg im Allgäu“ betitelt. „Dann gehören wir ja vermutlich schon länger nachweislich zum Allgäu als die Wangener“, spekulierte Krattemacher. Weiland stimmte zu und forderte dazu auf, die Gemeinde solle sich den Zusatz „im Allgäu“ größer auf die Fahnen schreiben: „Bei Wangen und sogar bei Leutkirch und Wurzach steht das immer mit dabei, nur in Kißlegg heißt’s oft fälschlicherweise ,ihr gehört nicht dazu’“. Weiland stört sich auch daran, dass Kißlegg „auf Wikipedia nicht als Allgäu-Ort anerkannt wird.“

Aber nicht nur das Allgäu, sondern auch das Kißlegger Wappentier, der feuerspeiende Greif, hat es Wolfgang Weiland angetan. Das Fabeltier gleicht einem Panther mit zwei Hörnern. Im Jahr 1545 wurde das Wappen offiziell von Kaiser Karl V. an die Schellenberger verliehen. Ein ähnliches Wappentier, also eine Art Vetter des Kißlegger Greifs, gibt es nur in der Steiermark.

„Der Greif ist einmalig“, findet Weiland. Und: „Viel besser, als wenn man sich auf den Stadtnamen eine Krone aufsetzt oder eine grüne Volute vor den Gemeindenamen malt.“ Ein klarer Seitenhieb auf die Logos von Wangen und Kißlegg.

Weilands Standpunkt ist klar: „Das Kißlegger Altwappen ist dekorativ und fast 1000 Jahre an der Seite von Kißlegg. Wie kein anderes in der Region.“ Er bedauere es, wie wenig manche Kißlegger über das Wappen Bescheid wissen: „Die wissen zwar, was der Beckham für Unterhosen anhat, aber darüber wissen sie nichts.“

Wappen im Allgemeinen sind das Hobby von Wolfgang Weiland. Leider sei das örtliche „wegen der belanglosen Volute verschwunden“. Dem Briefkopf der Gemeinde kann der Kißlegger wenig abgewinnen. Der Bezug auf das Museum Rudolf Wachter sei durch dessen Auflösung nicht mehr vorhanden, der Bezug auf den Barock wenig aussagekräftig, weil, so Weiland, „Barock gibt es ohne Ende.“ Dass die Volute den Greif ersetzt hat, beschreibt er augenzwinkernd wie folgt: „Das ist wie, wenn man im Bundestag statt dem Bundesadler einen Elefanten aufhängt.“ Offiziell habe Wangen den Zusatz „im Allgäu“ seit 1935, erklärt Wangens Stadtarchivar Rainer Jensch: „Seit dem Mittelalter taucht der Begriff aber immer wieder auf. Er war für Fremde eben wichtig als Ortsbestimmung.“ Gerade für den bereits erwähnten Konstanzer Ritter Grünenberg zum Beispiel sei der Zusatz „im Allgäu“ wichtig gewesen, um Verwechslungen mit einem Ort Wangen am Bodensee zu vermeiden.

Auch habe Kißlegg seinen Ortsnamen in der Vergangenheit öfter geändert. Man könne einfach nicht genau bestimmen, welcher Ort zuerst die Nennung „im Allgäu“ gehabt habe, so Jensch und ergänzt lachend: „Ich freue mich aber natürlich über jede weitere Allgäu-Bezeichnung, die man hier seit dem Mittelalter findet. Also gehört Kißlegg doch zum Allgäu.“