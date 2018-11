Da waren sie wieder die Männer und Frauen mit den grünen Gießkännchen: Am gestrigen Martinstag ist von der Narrenzunft Kißlegger Hudelmale wieder das Narrenbäumle – also eine kleine Tanne – auf dem Rathausplatz gegossen und begossen worden. Mit Spannung erwartet wurde die Verkündung des Mottos für die kommende närrische Saison. Demnach wollen es die Hudelmale in der 5. Jahreszeit sportlich so richtig wissen: „Kißlegg Olympics, in d’r Flecka – Fasnet – Los!“ lautet die Überschrift der höchsten Feiertage des Jahres 2019.

Es war wieder alles im Flecken relevate dabei, bei den Sprüchle, welche die Zunfträte dem zarten Narrenpflänzchen widmeten. Vom Ikowa über das Memoriam an den Sir Günther Müller und die jüngsten Baumaßnahmen in und ums Neue Schloss wurde so einiges zur Sprache gebracht. In Reimform versteht sich. Lange herbeigesonnen erschallten auch endlich wieder etliche Schnarrgagge-Heidenei. Mit Kaffee, Wein, und sogar Red Bull wurde der Narrenbaum dabei gedüngt. Damit nicht genug: Bürgermeister Dieter Krattenmacher übergoss das Bäumle mit wenigen Tropfen des seltenen „Beamten-Schweiß“, der anscheinend im heißen Sommer vermehrt anfiel.

Was der Schultes nicht ahnte: Im Rahmen der Mottoverkündung brachte ihn Zunftmeister Hajö Schuwerk tatsächlich noch ins Schwitzen. Bei der ersten „Original Kißlegger Olympia-Disziplin“ trat – wie Vize Zunftmeister Markus Veser es nannte – Danger-Dieter gegen Happy-Hajö an. Das Kick-Scooter-Race oder auch Tretrollerrennen führte Zunft- und Bürgermeister einige Runden um die Mariensäule auf dem Rathausplatz.

Umrahmt vom schallenden Gelächter der zahlreichen Zuschauer und – davor und danach – von den Klängen des Fanfarenzugs entschied Happy-Hajö das Rennen im Fotofinish für sich. Obwohl er zuvor dem Schultes die höheren Chancen zurechnete: „Dieter du hosch die besten Voraussetzungen. Wohnsch hinter d Buschel, kannsch von Immenried triathletisch über d Windhag komme und dann in d Fasnet auf Schlittschuhe über d Zellersee gleiten.“

Auch die große Politik und ihre Auswirkungen auf Kißlegg nahm Schuwerk in sein G’schwätz mit auf: „Wenn im Flecka bald ein Dieselfahrverbot herrscht, noch stellt d Dieter sei Auto im Strandbad ab und kommt mitm City-Roller ins Rathaus.“ So wurde dem Bürgermeister schon skizzenhaft ein Trainingsplan bis zur Fasnet aufgegeben.

Nicht nur sportlich, sondern auch musikalisch: Das von Markus Veser gedichtete Motto-Lied „Jo mir machet Sport“ enthält ein Tuba-Solo. Der Auftrag an den Tubisten Krattenmacher war klar: Beim Zunftmeister-Empfang am Fasnetssamstag soll der Bürgermeister persönlich für den guten Ton sorgen.