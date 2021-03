Corona-Schnelltests für Kißlegger ab Samstag

Die Gemeinde Kißlegg richtet in Kooperation mit der örtlichen Johannitergruppe ein kommunales Corona-Schnelltest-Zentrum ein. Ab 27. März werden jeweils samstags von 9 bis 13 Uhr in der Turn- und Festhalle kostenlose Corona-Schnelltests für in der Gemeinde Kißlegg lebende Personen angeboten. Da noch ungewiss ist, wie groß der Andrang sein wird, bittet die Gemeinde darum, etwas (Warte-)Zeit mitzubringen. Ebenfalls wird erbeten, ein Ausweisdokument dabei zu haben sowie die vorherrschenden Hygienevorschriften (Abstand, Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung und anderes) zu beachten.