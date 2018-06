Comedy-Abend mit Blasmusik

Unter dem Vereinsmotto „Immer guat drauf“ lädt der Musikverein Kißlegg in seinem Jubiläumsjahr zum 220-jährigen Bestehen zu einem besonderen Konzert am Samstag, 30. April, um 20 Uhr in die Mensa des Schulzentrums ein. Die Kißlegger Musiker präsentieren unterhaltsame Blasmusik in Ensemblebesetzung in sehr gehörfälliger und launiger Art, heißt es in der Ankündigung. Der Eintritt ist frei. Bei dieser „Blasmusik-Comedy“ werden erstaunliche Instrumente, ungewöhnliche Besetzungen und vor allem gute Laune zu sehen und zu hören sein. Ob spaßiger Swing der Big Band, fetzige Frauenpower mit den „Tupperbixn“, groovige Hölzer oder die böhmische Besetzung: Für jeden Geschmack ist etwas geboten. Da werden also nicht nur Lachmuskeln strapaziert, sondern es „groovt“ an allen Ecken und Ende mit Klang und Sang, rasanter Rhythmik und tänzerischen Takten, verspricht der Musikverein weiter.