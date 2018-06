Circus präsentiert Programm in Kißlegg

Der Circus Mulan gastiert von 29. Juni bis 1. Juli im Kißlegger Löhleweg. Geboten wird laut Mitteilung ein 90-minütiges Progamm unter anderem mit Pferden, Ponys, Kamelen, Lamas, Eseln, Seiltanz, Clows und vieles mehr. Wie der Circus mitteilt, haben am Freitag um 16 Uhr sowie am Samstag um 11 und um 19 Uhr alle Mütter freien Eintritt. Ferner ist laut Mitteilung am Freitag und am Sonntag um 14 Uhr Familientag. Erwachsene zahlen Kinderpreise. Tickets per Telefon 0163 / 4507086 und von 10 bis 12 Uhr an der Cirucskasse.