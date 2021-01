Christian Skrodzki will Kleinod Bärenweiler neues Leben einhauchen

Das im Herbst 2019 geschlossene Senioren- und Pflegeheim Bärenweiler bei Kißlegg hat einen neuen Eigentümer: Der Leutkircher Unternehmer Christian Skrodzki hat den größtenteils historischen Gebäudekomplex samt großer Kapelle und rund zwei Hektar Land von der Stiftung Bärenweiler übernommen. Zunächst plant er dort, „selbstbestimmte Senioren-Wohngemeinschaften“ samt einer Tagespflege zu etablieren - und hat darüber hinaus weitergehende Pläne für die Zukunft.

Darum wurde das Heim geschlossen

Die dem Fürstlichen Haus Waldburg-Zeil zuzurechnende Stiftung hatte die Schließung des Heims seinerzeit mit den Anforderungen der neuen Landesheimbauverordnung und Denkmalschutzauflagen begründet. Beides hätte eine betriebswirtschaftliche Weiterführung nicht mehr vertretbar gemacht, erklärt auch Christian Skrodzki in einer von ihm veröffentlichten Mitteilung.

Der Leutkircher hat eigenen Angaben zufolge am Mittwoch die Schlüssel für das runde Dutzend Gebäude übernommen, deren Historie teilweise bis 1619 zurückreichen. Im neuesten, aus den 1970er-Jahren stammenden Haus, plant er zunächst die Einrichtung von Wohngemeinschaften für Senioren. Dabei handelt es sich um den Kern des ehemaligen Heimes, der über entsprechende Infrastruktur verfüge, inklusive zum Beispiel Aufzug und barrierefreie Duschen.

Platz für rund 15 Senioren

Dort, im ersten und zweiten Obergeschoss, könnten künftig rund 15 Menschen zur Miete in WGs wohnen, jeder in einem eigenem Zimmer, aber mit Gemeinschaftsbereichen, etwa Küchen. Im Erdgeschoss plant er zudem, eine Tagespflege unterzubringen. Mit der Wohnwelt GmbH in Aulendorf sei er sich weitgehend einig, sagte Skrodzki im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Der Projektentwickler sieht in dem Konzept eine Anknüpfung an die bisherige Nutzung von Bärenweiler. Aufmerksam auf das Objekt sei er durch den Anruf einer Kißlegger Bürgerin im August vergangenen Jahres geworden, die von anderen Projekten Skrodzkis gewusst habe, etwa der Leutkircher Bürgerbahnhof oder die Allgäuer Genussmanufaktur. Sie habe ihm den Komplex ans Herz gelegt.

Geeignet für Skrodzkis „Spezialthemen“

Nach anfänglichem Zögern habe ihn Bärenweiler dann doch gereizt, weil er auch dort seine „Spezialthemen“, wie die Revitalisierung leer stehender Gebäude und den Denkmalschutz, einbringen könne. Zudem habe die Nähe für den Kauf gesprochen, Bärenweiler liege nur 13 Kilometer von seinem Wohnort in Herlazhofen entfernt. Denn inzwischen konzentriere er sich ausschließlich auf Projekte in der näheren Umgebung.

Das Objekt entwickeln will Christian Skrodzki mit einem eigens für diesen Zweck gegründetes Unternehmen, die „Heimat Bärenweiler GmbH & Co. KG“. Anders als bei anderen Projekten, ist er alleiniger Inhaber. Nach baldiger Vorlage und erhoffter Genehmigung der Pläne bei der Gemeinde Kißlegg und dem Landratsamt, hält er eine Eröffnung der ersten Senioren-WGs in dem Haus aus den 1970er-Jahren noch in diesem Spätsommer für möglich.

„Sehr lebendige“ weitere Pläne

Ganz anderes möglich machen will er auf Sich nach eigenem Bekunden in den übrigen, allesamt unter Denkmalschutz stehenden Gebäuden. Näheres will er dazu noch nicht verraten. Nur soviel: Dort soll es später „sehr lebendig“ zugehen, ein Marktplatz sei denkbar und auch Attraktives für jüngere Leute. Grundsätzliche gehe es um „viele verschiedene Nutzungen, die sich gegenseitig befruchten“.

Bürgermeister Dieter Krattenmacher und Teile des Kißlegger Gemeinderats habe er diese Pläne schon vorgestellt, und der Rathauschef ist nach Skrodzkis Eindruck davon „begeistert“ gewesen.

Das passiert mit der Kapelle

Die historische Kapelle, laut Christian Skrodzki wegen ihrer Dimension eigentlich eine Kirche, soll als solche erhalten bleiben und allen Bürgern offen stehen. Gottesdienste könnten dort (weiter) möglich sein, aber auch Hochzeiten. „Da können sich alle Kißlegger einbringen, es ist ihre Kirche“, sagt der Investor, dem das Gotteshaus jetzt rein rechtlich gehört. Überdies habe er ohnehin nicht vor, Bestandteile von Bärenweiler weiter zu verkaufen.

In Mitteilung wie im SZ-Gespräch äußert er sich auch zur Größe der Aufgabe: „Ich bin mir sehr bewusst, dass das Kleinod Bärenweiler eine Würde und Bürde zugleich für mich ist.“ Aber er wolle seine jahrelange Erfahrung in Sachen historische Gebäude und Wiederbelebung von brach gefallenen Immobilien gerne einbringen, „um aus Bärenweiler einen Ort mit Zukunft zu gestalten“.