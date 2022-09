Christel Vidic erklärt „BildSprachen“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Lachende, grinsende oder auch negative Emotionen ausdrückende Münder auf farbigen Brezeln begrüßten die Kolpingmitglieder, die Christine Vidic durch die Ausstellung „BildSprachen“ im Neuen Schloss in Kißlegg führte.

Mit altbackenen Brezeln hat Jürgen Roesner originelle Collagen und Skulpturen gestaltet. Mit solchen ausgefallenen und kuriosen Ideen präsentieren die ausstellenden Künstler ihre Werke, die alle der modernen Kunst zuzuordnen sind. Als Reaktion auf unsere Wegwerfgesellschaft fertigt Felicia Glidden aus Müll, wie alten Dias, Collagen, Skulpturen oder Bilder an.

Ebenso überraschen die abstrakten großflächigen Gemälde von Dover Ljubicic. Der Künstler verwandle diese Werke dauernd, so wie auch das Leben keinen Stillstand kenne. Einen Gegensatz zur barocken Kunst im Schloss bilden die mit graphischem Können kolorierten Fotos von Betonwaren der Firma Rinninger. Diese Kunstwerke von Albert Fendrich bestechen durch ihre Hell-Dunkel-Kontraste. In der Mitte der Stuckdecken sind in Ölgemälden antike Göttinnen dargestellt, die Vidic in Verbindung mit den ausgestellten Kunstwerken brachte. Dabei gab sie Einblicke in die griechische und römische Mythologie. Hubert Kaltenmark hat Frauen in den Posen von Göttinnen fotografiert und diese Bilder mit für sein Leben wichtigen Zahlen übersät.

Die der Ethno Pop Art zugerechneten farbintensiven Ölgemälde von Eva Bur am Orde sind im Ceres-Saal ausgestellt. Ceres ist die Göttin der Saaten und der Fruchtbarkeit. So liegt auch der Künstlerin die Bewahrung der Schöpfung und der Friede unter den Völkern am Herzen. Sie hat Frauen aus allen Erdteilen gemalt. Ihre drei Madonnen mit andersfarbigen Kindern symbolisieren die Mutterliebe, wie auch den liebevollen Umgang der verschiedenen Ethnien untereinander. Sie erinnern an Ikonen, bei denen auch oft die Wange des Kindes sich an die Wange der Mutter schmiegt.

Die mit wenigen bewegten Linien und dezenten Farbtupfern hingezauberten smarten Strichmenschen von Jürgen Weing regen zum Verweilen und zum Betrachten der Einzelheiten an. Witzig und sinnreich sind seine lyrischen Texte zu den Strichzeichnungen.

Alfred Uhl bedankte sich im Namen Aller bei Christine Vidic, die ihren Kolpinggeschwistern die modernen Kunstwerke verständlich und unterhaltsam erschlossen habe.