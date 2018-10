Buntes Markttreibenin Kißlegg

Der traditionelle Gallusmarkt findet am heute, Freitag, zwischen 10 und 19 Uhr statt und verwandelt das Ortszentrum in ein buntes Marktareal. Die Besucher erwartet laut Ankündigung der Gemeinde an diesem Tag ein vielseitiges Angebot an Händlern und Marktbeschickern. Um die Märkte und ihre Tradition bei uns in der Raumschaft zu erhalten und letztendlich auch wieder eine Veranstaltung für Bürger und Gäste zu schaffen, sei ein Besuch zu empfehlen, heißt es abschließend in dem Pressetext.