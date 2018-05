Die Garten- und Blumenfreunde aus Kißlegg laden Mitglieder, Freunde und Gäste zu ihrem „Bunten Abend“ am Freitag, 2. Februar, um 20 Uhr im Gasthaus zum Ochsen in Kißlegg ein. Zur Unterhaltung und Tanz spielen die Alpenwilderer. Auch dieses Jahr gibt es laut Ankündigung des Vereins wieder eine Verlosung mit schönen Preisen. Jeder Besucher nimmt mit seiner Eintrittskarte an der Verlosung teil.