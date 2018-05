Bunter Abend der Blumenfreunde stimmt auf die Kißlegger Hauptfasnet ein

Ein närrisches Vorgeplänkel vor der Hauptfasnet gab es am vergangenen Freitag in Kißlegg: Die Garten- und Blumenfreunde hatten zum Bunten Abend geladen und den Gästen ein unterhaltsames Programm in petto. Eröffnet wurde der Fasnetsball – wie sollte es anders sein – mit dem Kißlegger Fasnetslied. Dann startete Petra Nothhelfer mit der Moderation. Hierfür schlüpfte sie vor jedem Programmpunkt in ein anderes „Häs“. Als „Oma und Opa“ mischten zwei Hemadglonker auf der Bühne mit und sorgten beim Publikum für amüsantes Bettgeflüster. Und auch der Sketch „Do dimmt was it“ spielte überwiegend im Bett und sorgte für Gelächter. Natürlich sorgte auch „der Emil“ wieder für Lacher. Musikalische Unterhaltung gab es von der Band „Alpen Wilderer“.