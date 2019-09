Buchs am Haus Walser musste weichen

Der Buchsbestand am historischen Haus Walser in Kißlegg musste entfernt werden. Der Buchsbaumzünsler setzte den Pflanzen zu, erklärte Bürgermeister Dieter Krattenmacher in der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Aber nicht nur dieser: Auch ein Pilz habe die Pflanzen befallen, sie seien schon sehr alt gewesen. Der Plan sei nun, den Walsergarten neu zu bepflanzen. Mit Pflanzen, die auf lange Sicht halten werden. Die Gemeinde sei für die Bepflanzung im Austausch mit dem Landesdenkmalamt.