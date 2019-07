Brisantes Theaterstück über Cyber-Mobbing und „Selbstmord-Chat“

Die Sonne knallt dieser Tage auf Immenried. Geradezu heuchlerisch gibt die Überdachung des Schulhofs vor, Schatten zu spenden. In Wirklichkeit verwandelt sie diesen Platz schnell in eine Art XXL-Sauna. Trotzdem treffen sich hier mehrmals die Woche junge Immenrieder in ihrer Freizeit. Nicht zum chillen, sondern zum proben: Ab Freitag, 26. Juli, wird hier vom „YoungStage“, also dem Jugendtheater des Immenrieder Theatervereins, das Stück „Chatroom“ von Enda Walsh aufgeführt. Ein Stück, mit brisantem Inhalt.

Im Stück bietet der „Chatroom“ Raum für ganz vieles. Hauptfigur Jim erzählt beziehungsweise chattet von einem Passionsspiel in seiner Gemeinde und wie unglücklich er damit ist, die „schwule Ikone“, den Heiligen Johannes, zu spielen. Die Passion Christi ist in „Chatroom“ allerdings nur eine Randbemerkung, vielmehr geht es um individuelle Leidensgeschichten – und zwar die junger Menschen. Denn der Chatroom ist eine Plattform für Jugendliche, die Suizid planen. Ein Selbstmord-Chat. Das Auftreten von Cyber-Mobbern macht die Lage noch kritischer.

Zurück ins Probengeschehen: Das sonst bei Immenrieder Theatern so detailverliebt gestaltete Bühnenbild ist in diesem Sommer spartanisch. Fünf schwarze Stühle stehen auf der Bühne. Atmosphäre und Emotionen müssen die Jugendlichen mit ihrem Spiel erzeugen. In einem richtigen Chatroom gibt es schließlich auch keine Kulisse um das geschriebene Wort herum.

„Wie fühlt sich es denn an da oben?“, fragt Regisseur Sandro Droth als zum ersten Mal nicht mehr in der Turnhalle, sondern auf der tatsächlichen Bühne im Schulhof geprobt wird. „Verdammt heiß, und sobald man die Sonne in den Augen hat, fliegt man aus der Rolle“, ruft Nils Badstuber, der die Hauptfigur Jim verkörpert, von der Bühne. „Später hast du Scheinwerfer in den Augen, da ist die Sonne eine gute Übung“, antwortet ihm der Spielleiter. Die Probe geht weiter. Während der „Chatroom“ auf der Bühne läuft holt Droht zwei leere Plastikflaschen und wirft sie auf den Boden. Die jungen Schauspieler sind irritiert. „Das kann in der Vorstellung bei euren wichtigsten Sätzen passieren“, erklärt der Spielleiter die unkonventionelle Unterbrechung, „bleibt bitte trotzdem konzentriert.“

Warum machen die Jugendlichen da mit? „Die Gemeinschaft bringt’s“, sagt Nils Badstuber. Der 16-Jährige findet: „Da wird man ein Stück weit eine Familie“. Schwer zu spielen sei die Rolle des depressiven Außenseiters Jim. „Aber das kann auch an dem schwierigen Setting liegen.“ Eine familiäre Atmosphäre bei den Proben empfindet auch Franziska Ettmüller. „Ich bin im Theaterverein seit ich krabbeln kann“, erzählt die 15-Jährige. „Mitzuspielen war auch immer so ein bisschen ein Traum von mir“, gibt sie zu. Der sei dann schon beim Kindertheater in Erfüllung gegangen. Ihre Rolle der Emely beschreibt Ettmüller als „schüchtern, ein bisschen streberhaft, war mal magersüchtig.“ Das Stück sei „etwas ganz anderes, als das was hier sonst machen“. Aber Franziska Ettmüller ist sich sicher: „Ich find’s gut, wenn man sowas mal anspricht.“