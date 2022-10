Breitbandausbau in den Gemeinden Achberg und Kißlegg kommt voran

Die Ingenieurleistungen zum Breitbandausbau der weißen Flecken in den Gemeinden Achberg und Kißlegg sind vergeben, am 21. Oktober fand ein Unterschriftstermin dafür statt. Sobald die Planungen vom Ingenieurbüro abgeschlossen sind, wird mit dem Bau des Netzes begonnen, teil die Gemeinde Kißlegg in einem Schreiben mit.

Die Vergabe der Ingenieurleistungen erfolgte an die Ingenieurgesellschaft Zimmermann aus Amtzell, welches sich im zweistufigen europaweiten Auswahlverfahren durchsetzte. Die Ausschreibung erfolgte nach VgV und die Projektkosten umfassen insgesamt circa 34 Millionen Euro.

Die Kosten teilen sich auf Achberg mit knapp 4,7 Millionen Euro und Kißlegg mit circa 29,3 Millionen Euro auf. Es werden unterversorgte Gewerbegebiete, Schulen sowie insgesamt etwa 1500 Privathaushalte angeschlossen.

Die Vorhaben werden durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) mit 50 Prozent und durch das Land Baden-Württemberg mit 40 Prozent der anrechenbaren Kosten gefördert. Dank dieser Unterstützung können die Gemeinden mit nur 10 Prozent Eigenkapital den Breitbandausbau voranbringen, freut sich die Gemeindeverwaltung in der Mitteilung weiter.