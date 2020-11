Brand in Hackschnitzelanlage

Ein Schwelbrand in einer Hackschnitzelanlage machte am Montag gegen 14 Uhr in Zaisenhofen den Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr erforderlich.

Nachdem in einer Firma leichter Rauchgeruch vernommen wurde, evakuierte die Polizei laut Pressemitteilung das Gebäude sicherheitshalber. Schnell stellten Feuerwehr und Polizei einen Zusammenhang mit der Befüllung der Hackschnitzelanlage am Morgen her. Es wird vermutet, dass Glutreste in das Lager gelangten und den Schwelbrnd entfachten. Die Freiwillige Feuerwehr war bis zum Abend mit der Lüftung des Gebäudes und der Entleerung des Hackschnitzellagers beschäftigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen, geht derzeit jedoch von einem technischen Defekt aus.