Brand bei Kißlegger Mineralwasserhersteller - Kreisstraße ist gesperrt

In einer Produktionshalle des Mineralwasserherstellers Krumbach in Kißlegg im Kreis Ravensburg brennt es. Laut Polizei entstand das Feuer gegen 7 Uhr in einer Zwischendecke, verletzt wurde bisher niemand. Die Löscharbeiten sind im Gange.

Die Kreisstraße zwischen Kißlegg und Rötenbach ist gegenwärtig gesperrt.