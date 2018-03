Brückensanierung führt zu Straßensperrung

Das Regierungspräsidium Tübingen lässt ab Anfang April die Überführung der Kreisstraße 8008 über die A 96 in Dürren sanieren. Während der rund zwei Monate dauernden Sanierungsarbeiten werden Schäden an den Entwässerungsleitungen, Abdichtungen und Betonflächen behoben. Für diese Arbeiten muss die K 8008 voll gesperrt werden. Das teilt das Regierungspräsidium Tübingen (RP) mit.

Die Kreisstraßenbrücke über die A 96 wurde 1988 zusammen mit der Autobahn gebaut. Nach jetzt 30 Jahren im Betrieb seien am Bauwerk Schäden an den Entwässerungsleitungen, Abdichtungen und Betonflächen aufgetreten. Durch geänderte Regelwerke würden laut RP Tübingen inzwischen auch nicht mehr alle Bauteile den Vorschriften entsprechen. Als Folge dieser Schäden müssen die Bauwerkskappen, der Fahrbahnbelag, die Abdichtung des Überbaus sowie das Geländer und die Schutzplanken erneuert werden. Die Kosten dafür betragen laut RP etwa 500 000 Euro und werden vom Bund getragen.

Umleitungsstrecke geplant

„Die Brücke über die A 96 liegt von Wangen her kommend nach der Brauerei Farny, nach der Abfahrt in Richtung Sommersried, aber noch vor dem Hofgut Farny.“, erklärt FDranz Hirth, Sprecher des Landratsamts Ravensburg. Die Vollsperrung der K 8008 für die Sanierung der Brücke beginne nach der Abfahrt in Richtung Sommersried (kurz nach der Brauerei Farny), der Abschnitt Sommersried bis zur A 96 sei aber befahrbar. Die geplante Umleitung erklärt das Landratsamt wie folgt: Die Umleitungsstrecke führt von Wangen kommend über den Bahnhof Ratzenried (L 321), über Ratzenried (L 320) über Christazhofen (L 265) nach Dettishofen bei Waltershofen und umgekehrt.

Brückensanierungen sind unvermeidlich, aber manchmal eben auch sehr lästig, sagt Kißleggs Bürgermeister Dieter Krattenmacher: „Im Falle der Kreisstraßenbrücke über die A96 gibt es einige Betroffene, vor allem Busschüler und Besucher des Farny-Hotels.“ Für Kißlegger, die mit dem Auto nach Wangen oder umgekehrt wollen, hat er den Tipp die Alternativrouten über Allewinden oder Kaibach zu nehmen. Die A96 sei für Kißlegger und Waltershofen zudem eine gleichwertige Ausweichstrecke. „Besuchern des Farnyhotels aus südlicher Richtung sei ein kleiner und schöner Spaziergang an der Argen angeraten, Übernachtungsgäste können bequem beispielsweise über Ratzenried fahren“, so Krattemacher weiter.

Belagsarbeiten im Anschluss

Im Anschluss an die Brückensanierungsarbeiten der Autobahnbrücke durch das RP wird zwischen Dürren und Dettishofen der Fahrbahnbelag durch den Landkreis Ravensburg erneuert. Wie das Landratsamt mitteilt, werden die Belagsarbeiten in zwei Bauabschnitte aufgeteilt: Bauabschnitt I erstreckt sich von der Autobahnanschlussstelle A96 Wangen-Nord bis zur Zufahrt zum Farny-Hotel. Die Arbeiten sind von Anfang bis Mitte Juni 2018. Bauabschnitt II vom Farny-Hotel bis nach Dettishofen soll direkt im Anschluss ausgeführt werden. Bis Anfang Juli sollen die kompletten Bauarbeiten abgeschlossen sein.

Die Autobahnanschlussstelle A96 Wangen-Nord ist während der kompletten Bauzeit bis auf wenige Ausnahmen erreichbar, diese werden kurzfristig während der Baumaßnahme nochmals gesondert bekannt gegeben.