Blumenwiese statt Rasen heißt die Devise

Mehr als 50 Interessierte waren jüngst der Einladung des BUND Kisslegg-Argenbühl und der Initiative ELK, Entwicklung Lebensraum Kisslegg, zu einem Vortrag der Landschaftsarchitektin Simone Kern gefolgt. Sie referierte unter dem Titel „Mein Garten summt“ über das Thema, wie man den eigenen Garten in ein Insektenparadies verwandeln kann.

„Der Vortrag gehört zu einer Reihe von Veranstaltungen, die wir im ‚Jahr der Artenvielfalt‘ geplant haben“, begrüßte Walter Hudler vom BUND das Publikum. Das Problem des Artensterbens und seine Auswirkungen auf die Existenzgrundlage für alle Menschen und Tiere sei nicht neu, so Hudler.

„Drei Prozent der Gesamtfläche werden in Form von privaten Gärten genutzt, darauf werden sage und schreibe 600 Tonnen Pestizide jährlich verwendet“. Daraus ergebe sich, dass jeder in seinem eigenen Garten anfangen könne, dem Insektensterben Einhalt zu gebieten. „Die Veränderung beginnt im Kopf“, so Simone Kern.

Der steigende Flächenverbrauch, die Intensivierung der Landwirtschaft, der Rückgang von Kleinstrukturen wie Hecken und zunehmende Stickstoffbelastung seien die Ursachen dafür, dass sich die Insektenvielfalt und -menge drastisch dezimiert habe. „70 Prozent unserer pflanzlichen Nahrungsmittel sind auf die Bestäubung durch Honigbienen, Wildbienen und Hummeln angewiesen“, erklärte die Landschaftsarchitektin, „wir können etwas tun.“ Vielfalt im Garten sei ein wesentlicher Punkt. Vom Gehölz über die Staude bis hin zur Wiese, über Natursteine, Totholz bis hin zum Wasser sollte alles im Garten zu finden sein.

Den eher trägen Gärtner freuten Kerns Tipps dahingehend, dass man Ritzenbesiedler, Vagabundpflanzen und Unkraut stehen lasse solle, ebenso wie man verblühte und vertrocknete Pflanzen, die einen Lebensraum für Insekten bieten, nicht gleich herausreißen müsse. „Das muss man aushalten können“, fügte Kern schmunzelnd hinzu. „Neben der Vielfalt ist es wichtig, dass den ganzen Sommer über etwas blüht, damit die Bienen immer Nahrung finden“, ergänzte Kern. In ihrem Buch „Mein Garten summt“ finde man viele Hinweise über die unterschiedlichen Blütezeiten der Pflanzen. „Setzen sie heimische Pflanzen. Eine Forsythie beispielsweise, sie kommt aus Asien, nutzt keinem unserer Insekten. Viel besser und schöner ist die Kornelkirsche, sie blüht, trägt Früchte und macht durch die Laubfärbung im Herbst den Garten noch zum Erlebnis für alle Sinne.“ Blumenwiese statt Rasen heißt die Devise. Die müsse natürlich bei Gelegenheit auch gemäht werden. Dafür sei die Sense das richtige Gerät.

Heiner Miller vom Sensenverein Deutschland mit Hauptsitz in Wangen, wies in einer Kurzvorführung in die Technik der Sense ein. „Es gibt mittlerweile 30 Sensenlehrer in unserem Verein“. Inspiriert von so viel Mut machendem Informationen verließ das Publikum den Saal, in Gedanken schon vollauf mit den Veränderungen im eigenen Garten beschäftigt.