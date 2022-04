Bikepark Kißlegg wird offiziell eingeweiht

Der Bikepark Kißlegg wird mit einer Feier eingeweiht am Samstag, 30. April. Das ist laut Interessensgemeinschaft Bikepark an Programm geplant.

Der Bikepark Kißlegg, ein Projekt aus der Bürgerschaft heraus, wird zwar schon fleißig genutzt, die offizielle Eröffnung stand aber bislang noch aus. Um 11 Uhr beginnen die Feierlichkeiten mit einer Park- und Radsegnung. Im Anschluss folgt die offizielle Eröffnung durch den stellvertretenden Bürgermeister Friedrich Rockhoff. Zudem ist Programm mit Bewirtung durch die Zimmerschützengilde geplant.

Whip-off-contest für die Kids am Nachmittag

Neben einer großen Tombola mit Preisen rund ums Rad bis hin zu einer Ballonfahrt, startet am Nachmittag etwa gegen 14 Uhr ein ein Wettbewerb, der sogenannte „whip-off contest“ für die Kinder. Für die Kleinen wird ein Pumptrackrennen organisiert – in beiden Fällen sind nicht nur Teilnehmer sondern auch begeisterte Zuschauer gefragt, teilt die Interessensgemeinschaft Bikepark mit. Weitere Infos und Anmeldung am Veranstaltungstag bis 13.30 Uhr am Park.

Abgeschlossen wird der Tag mit einer Party für „die Großen“. Beginn ist ab 20.30 Uhr im Spatz. Jetzt hoffen die Veranstalter auf gutes Wetter, denn im Gegensatz zur Party findet die Eröffnungsfeier am Park nur bei trockenem Wetter statt.