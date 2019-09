Bibergruppe zieht ins Gemeindehaus

Die Außengruppe des Kindergartens St. Hedwig, Bibergruppe, ist in den Sommerferien vom Bärtlehaus in das Gemeindehaus der katholischen Kirche umgezogen. Das Team um Kindergartenleitung Juliane Knittel hat die Räumlichkeiten renoviert und begrüßte die kleinen Biber ab dem ersten Kindergartentag, 2. September, in den neuen Räumlichkeiten. Der Kindergarten nennt sich zukünftig „Zellersee-Kindergarten“ und wird vorübergehend auf Zwei Jahre in den Räumlichkeiten bleiben, wie die Gemeindeverwaltung von Kißlegg mitteilt. Die Öffnungszeiten sind von Montag bis Freitag von 7 Uhr bis 13 Uhr. Betreut wird dort eine altersgemischte Gruppe mit Kindern von 2 bis 6 Jahren.