Bewegungsparcours Kißlegg übergibt Spende

Bereits im Sommer wurde vom Sportkreis Ravensburg und der Bürgerstiftung Ravensburg der Wettbewerb „Preisgekrönt“ ins Leben gerufen. Bewerben konnten sich Sportvereine, die durch Aktionen im Corona-Jahr dazu beigetragen haben, dass dennoch Sport mit Abstand und ohne feste Trainingszeiten stattfinden konnten.

Simone Krüger und Sabine Kant von der SG 1865 Kißlegg e.V. haben im Sommer 2021 den Kißlegger Bewegungsparcours ins Leben gerufen und sich mit diesem Projekt bei der Aktion beworben. Beim Bewegungsparcours wurden von Mai bis September in und um Kißlegg im zweiwöchentlichen Wechsel neue Bewegungsstationen aufgebaut und es sollten vor allem Familien mit Kindern dazu animiert werden, sich zu bewegen. Trotz mancher Rückschläge durch Verwüstung der Stationen gaben die zwei Initiatorinnen nicht auf und haben über den ganzen Sommer hinweg tolle Stationen entworfen. Der Lohn war nun die Auszeichnung durch den Sportkreis Ravensburg.

Der Anerkennungspreis in Höhe von 500 Euro konnte leider nicht in einer Preisverleihung in Präsenz übergeben werden, das Dankesschreiben wurde aber dennoch mit Freude aufgenommen. Für Simone Krüger und Sabine Kant war schnell klar, dass das Geld nicht bei ihnen bleiben soll, sondern dass damit weiteren Kindern eine Freude gemacht werden soll. Deshalb wurde die Spende in Höhe von 500 Euro noch vor Weihnachten an die Stiftung Kinderchancen Allgäu übergeben. Die Stiftung setzt sich für Projekte in der Region ein und sorgt dafür, dass vor allem Kinder aus sozial schwächeren Familien die Chancen auf Bildung und Sport haben.

Die im Jahr 2022 beginnenden Aktionen fit for swimming und fit for cycling sollen dafür sorgen, dass jedes Kind zu den eigentlich selbstverständlichen Sportarten Schwimmen und Radfahren Zugang bekommen. Mit der Spende des Bewegungsparcours Kißlegg kann hier ein weiterer Grundstein für das tolle Projekt gelegt werden und hoffentlich finden somit noch mehr Kinder Zugang zu Sport und Bewegung in weiterhin schwierigen Zeiten.