Bettlerinnen stehlen Geld und Geldbörse

Zwei Bettlerinnen aus Osteuropa haben laut Polizeimeldung zwei Mal innerhalb einer Woche einen 62-jährigen Mann aus Kißlegg bestohlen.

Das erste Mal hätten die beiden Frauen am Montag, 7. Oktober bei ihm gklingelt, berichtete der Mann, als er eine Anzeige auf dem Polizeiposten in Vogt aufgab. Sie hätten ihn um Geld für die Rückreise nach Albanien gebeten, woraufhin er sie in sein Haus einließ. Im Rahmen des Besuchs sei Geld aus einer Kommode gestohlen worden, gab der 62-Jährige an.

Am Samstag, 12. Oktober seien die beiden Frauen dann wieder gekommen. Diesmal habe er sie nich eingelassen. Allerding sei ihm einige Tage später aufgefallen, dass seine Geldbörse fehle. Diese müsse zwischen Freitag, 11. Oktober und Dienstag. 15. Oktober gestohlen worden sein. Der Mann vermutet, dass sich die beiden Osteuropäerinnen unbemerkt Zutritt zu seinem Haus verschafft hatten und ihm die Börse gestohlen haben, berichten die Beamten in ihrer Meldung.