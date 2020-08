Betrunkener Mopedfahrer hat keinen Führerschein

Der Polizei ist am Donnerstagnachmittag ein betrunkener Mopedfahrer auf dem Aldi-Parkplatz in Zaisenhofen gemeldet worden. Der Mann sei gerade dabei, in Richtung Kißlegg wegzufahren, so die beobachtende Person.

Eine Streife der Verkehrspolizei fuhr sofort in die Richtung und traf den Mann auf der Strecke zwischen Bietenweiler und Hub fahrend an. Laut Polizeibericht roch der 80-Jährige deutlich nach Alkohol. Gemäß Test hatte er zu der Zeit 1,5 Promille Alkohol in der Atemluft.

Außerdem stellten die Beamten fest, dass der Mann seit 2008 keine Fahrerlaubnis mehr besitzt und das angebrachte Mofaschild nicht zum gefahrenen Moped gehört. Deswegen wird der 80-Jährige jetzt nicht nur wegen der Verkehrsdelikte, sondern auch wegen Urkundenfälschung angezeigt.