Betrunken auf der Autobahn unterwegs

Gleich mehreren Verkehrsteilnehmern ist am Sonntagabend ein 55 Jahre alter Autofahrer aufgefallen, der mit unsicherer Fahrweise auf der A 96 in Fahrtrichtung Memmingen unterwegs gewesen ist. Das teilt die Polizei mit. Eine Streife der Polizei stoppte den Fiatfahrer schließlich an einer Behelfsausfahrt. Der Grund für die auffällige Fahrweise war schnell gefunden – laut einem Schnelltest war der Mann mit einer Atemalkoholkonzentration von über einem Promille unterwegs. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt und nahmen ihn zu einer Blutabnahme mit in ein Krankenhaus. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr zu. Seinen Führerschein behielten die Beamten ein.