Betriebsbesichtigung der CDU Senioren-Union

Auf Einladung der Kißlegger Senioren Union besuchten rund zwanzig CDU-Senioren die Firma Stengele Holz-und Kunststofftechnik GmbH in Zaisenhofen. Sie ist mit etwa 240 Mitarbeitern „einer der größten Arbeitgeber“ in der Region Kißlegg, wie Gemeinderat Friedrich Rockhoff in seiner Begrüßung nicht ohne Stolz bemerkte. Was sich in den etwas abgelegenen weiß-grauen Mauern verbirgt, vermittelten Produktionsleiter Thomas Elison und Nicole Schnell von der Personalabteilung bei der Powerpoint-Präsentation in der Kantine der Firma.

So produziere die Firma Stengele 8000 verschiedene Artikel für Wohnmobile, von Bettsystemen über Fußböden, Klappwaschbecken und Innendachverkleidungen. Die Produktion erfolge klima- und energieneutral und fast ohne Gas, fügte Thomas Elison hinzu. Auch die Familienfreundlichkeit und eine teamorientierte Personalpolitik gehören zu den Merkmalen der Firma Stengele. So sei ein Firmengarten mit einem Biotop bereits in Planung.

Gegründet wurde Stengele GmbH 1927, 2022 wurde mit der Erweiterung begonnen. Der Familienbetrieb befindet sich in der dritten Generation und ist gegenwärtig auf vier Standorte in Zaisenhofen verteilt. Alleiniger Geschäftsführer ist Erwin Stengele. Ein Rundgang durch die Produktionsanlagen und ein Besuch der „Tiny House“-Ausstellung mit eigenen Produkten rundeten den Besuch ab.

Für Friedrich Rockhoff, Peter Treiber und den ebenfalls anwesenden Kreis- und Bezirksvorsitzenden Waldemar Westermayer sind solche Besuche gerade für Senioren wichtig, um immer auf dem Laufenden zu sein. Die Seniorenverbände Wangen-Argenbühl-Amtzell wollen mit den Kißlegger CDUSenioren in Zukunft eng zusammenarbeiten und auch einen gemeinsamen Vorstand bilden.