Benefizturnier Fuchshof

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Sensationelles Wetter! Grandiose Stimmung! Hervorragender Parcours! Unvergleichlicher Tag!“. Diese Schlagzeile stand für das letzte Turnier am Fuchshof 2019, das zugleich das Jubiläumsturnier (10x) war.

Dieselbe Schlagzeile ist mehr als gerechtfertigt für das Benefizturnier 2021 nach coronabedingtem Ausfall 2020: Sensationelles Wetter! Grandiose Stimmung! Hervorragender Parcours! Unvergleichlicher Abend! – dem ist wenig hinzuzufügen, außer vielleicht: fröhliche Gesichter allerorten und unglaubliches Spenden-Rekordergebnis!

Zum elften Mal fand Ende September das Bogen-Benefizturnier am Fuchshof zugunsten des Vereins Hoffnung Kindheit e.V. – El Shaddai statt und es ließ wieder mal keine Wünsche offen. Anspruchsvolle Ziele, extreme Weitschüsse, wunderbar arrangierte Gruppen und auch amüsante Ziele waren für die über knapp 80 Teilnehmer (ebenfalls Rekord) zu bewältigen. Ein allseits entspannter Tag, den alle Beteiligten mit einem Lächeln bei strahlendem Sonnenschein im fairen Wettkampf genießen konnten.

Beide Vereine, die Bogenschützen und Hoffnung Kindheit, sagen herzlich Danke für ein gelungenes Turnier und die großartige Unterstützung aller Helfer und Schützen.

Durch den indischen Dauer-Lockdown leben seit Monaten Kinder und ihre Familien in Goa / Indien auf der Straße, da es keine Arbeit für sie gibt. Ihnen werden durch den Erlös des Tages über 8000 Essen in den nächsten Wochen bereitgestellt und in die Slums und zu den Menschen gebracht. Detaillierte Infos unter hoffnung-kindheit.de oder direkte Unterstützungsmöglichkeit über betterplace.org/de/projects/85827.