Beim Gartenfest strahlt die Sonne mit den Gästen um die Wette

Ein wunderbares Sommer-und Gartenfest hat am Sonntag die OWB in der Parkstraße in Kißlegg veranstaltet. Die vielen Besucher bekamen ein buntes, mit Liebe und viel Engagement vorbereitetes Programm geboten – von Singen bis Tanzen und von Theater bis Discomusik war alles dabei. Und die Sonne strahlte darüber hinaus mit den Menschen um die Wette. Hausgemachte Kuchen und warme Mahlzeiten konnten im Garten oder im heimeligen und kühlem Gebäude des Wohnheims verspeist werden. Die Tanzgruppe „Tanzen und Toben“ gab alles und die Freude an der gemeinsamen Aufführung stand ihnen ins Gesicht geschrieben. Für ihren sehr gelungenen Auftritt erntete die Gruppe in Kißlegg vom Publikum begeisterten Applaus. (clbo)