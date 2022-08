Bei Lenk- und Ruhezeiten gemogelt

Bei der Kontrolle eines Sattelzugs auf der A 96 an der Anschlussstelle Kißlegg stellten Beamte des Verkehrsdienstes Kißlegg am Mittwochnachmittag eine zweite Fahrerkarte und Hinweise darauf fest, dass das digitale Kontrollgerät zur Überwachung der Lenk- und Ruhezeiten manipuliert wurde. Auf den Fahrzeuglenker kommt nun eine Strafanzeige zu. Zudem musste er, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt, zur Sicherung des Verfahrens einen fünfstelligen Euro-Betrag bei den Beamten hinterlegen, wie es im Polizeibericht heißt.