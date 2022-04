Bei Kulturabend kommen 3500 Euro Spenden zusammen

Mit einem Kulturabend im „Stadl“ von Bärenweiler hat ein breites Kißlegger Bündnis aus Schulen, Vereinen, den beiden Kirchengemeinden und Privatpersonen ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine gesetzt. Auf Initiative von Angela Reuss und Michaela Gräfin Waldburg in Zusammenarbeit mit der katholischen und evangelischen Kirche (Pfarrer Friedemann Glaser und Walter Kuon) vor Ort erlebten die rund 200 Besucher ein musikalisch anspruchsvolles Programm, in das Lesungen von Friedenstexten und Informationen zur Hilfe der vom Krieg betroffenen Menschen eingebaut waren.

Pfarrer Friedemann Glaser wies in seiner Begrüßung darauf hin, dass Frieden nicht selbstverständlich sei, sondern eine dauerhafte Bildungsaufgabe für alle bedeute, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Wolfgang Ponto, Gründer und Vorsitzender des Vereins „H.O.P.E“ aus Wangen, schilderte sichtlich emotional bewegt seine Eindrücke aus der Ukraine, aus der er gerade zurückkehrte. Begleitet wurde er von vier Ukrainerinnen, die erst wenige Tage zuvor aus dem Kriegsgebiet nach Wangen gekommen waren. Eine junge Frau berichtete auf deutsch von ihren Gründen der Flucht aus Mariupol. Alle Frauen standen den Besuchern des Kulturabends in der Pause für Gespräche zur Verfügung und berichteten von eigenen Ängsten und Erlebnissen.

Bürgermeister Dieter Krattenmacher berichtete von der großen Hilfsbereitschaft, aufgrund derer bereits 40 Flüchtlinge aus der Ukraine in Kißlegg privat aufgenommen werden konnten, überwiegend Frauen mit Kindern.

Am Ende spendeten die Zuhörer laut Mitteilung 3500 Euro für den Verein „H.O.P.E – we help children“, der die noch existierenden Kinderkrankenhäuser in der Ukraine seit sieben Jahren unterstützt. Schon bald bricht ein neuer Transport mit dringend benötigten Hilfsmitteln, wie Nahrung und medizinischen Geräten, für die Kinder dorthin auf.