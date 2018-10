Beda Hammer wird Pfarrer in Kißlegg

„Es gibt eine freudige Nachricht“, verkündete Walter Kuon, zweiter Vorsitzender des Kißlegger Kirchengemeinderats, am Ende des sonntäglichen Gottesdiensts. Der 59-jährige Beda Hammer wird voraussichtlich im Frühjahr die Pfarrgemeinden Kißlegg, Immenried und Waltershofen übernehmen. „Vielleicht kennen einige von ihnen Beda Hammer persönlich. Er war von 2000 bis 2003 Pfarrvikar in Wangen“, sagte Kuon. Der gebürtige Stuttgarter ist bisher Leiter der Seelsorgeeinheit Eutingen im Gäu. „Wir freuen uns, dass damit die Vakanz in absehbarer Zeit beendet sein wird.“, so der Kirchengemeinderat. Die Pfarrstelle ist seit dem Weggang Robert Härtels Ende Juli vakant.

Die vakante Pfarrstelle in der Seelsorgeeinheit Kißlegg sei in der vergangenen Woche neu besetzt worden, bestätigt das Katholische Dekanat Allgäu-Oberschwaben in einer Pressemitteilung. Wann Beda Hammer seine Arbeit in Kißlegg aufnimmt, sei aber noch nicht klar, in jedem Fall aber erst im Laufe des nächsten Jahres, schreibt Dekanatsreferent Stephan Wiltsche in der Mitteilung.

Beda Hammer wurde in Stuttgart geboren und wuchs in Weil der Stadt auf. Nach seinem Theologiestudium in Tübingen und München wurde er 1984 in Bad Mergentheim zum Priester geweiht. Seine Vikarszeit erfolgte in Stuttgart und Laupheim.

Von 1988 bis 2000 war Hammer Pfarrer in Binsdorf, ab 1993 zusätzlich Dekanatsjugendseelsorger in Balingen. 1996 übernahm er zusätzlich die Verantwortung als Pfarrer in Erlaheim. Im Jahr 2000 wechselte er als Pfarrvikar in die Seelsorgeeinheit Wangen im Allgäu, bevor er für sieben Jahre als Pfarrer die Leitung der Seelsorgeeinheit Klippeneck übernahm. Seit 2010 ist Hammer Pfarrer der Seelsorgeeinheit Eutingen im Gäu.

Zur Seelsorgeeinheit Kißlegg gehören die Gemeinden St. Gallus und Ulrich in Kißlegg, St. Ursula in Immenried und St. Petrus und Magnus in Waltershofen.