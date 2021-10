Beachtliche Summe erwirtschaftet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bunt gemischt war das Angebot am Stand des Kinderhauses Regenbogen auf dem Herbstmarkt in Kißlegg, am Freitag, den 8. Oktober 2021. Unsere Elternbeiratsvorsitzende hatte in kürzester Zeit viele eifrige Eltern als Helfer aktiviert. Innerhalb einer Woche stellten die Eltern ein großes Sortiment zusammen. Auch für den Aufbau, den Verkauf und beim anschließenden Aufräumen halfen viele fleißige Hände zusammen. Es wurde gebacken, gekranzt, gebastelt und genäht.

Die Eltern erwirtschafteten eine beachtliche Summe, die nun den Kindern des Kinderhauses zur Verfügung steht. Durch den Erlös werden im Kinderhaus nun die Weihnachtsgeschenke für die Gruppen größer ausfallen als sonst. Eine Gruppe hat schon angemeldet, dass sie gerne Duplosteine für ihre Kleinsten anschaffen möchte. Das Team des Kinderhauses dankt allen Eltern ganz herzlich, die ihre Zeit und Mühe in dieses spontane Projekt gesteckt haben.