Bayern-Fanclub „Stern des Südens Kißlegg“ spendet 300 Euro

Auch heuer hat es sich der FC-Bayern-Fanclub „Stern des Südens Kißlegg“ nach eigenen Angaben nicht nehmen lassen, 300 Euro zu spenden. Ziel der Spende des Vereins sei es, gemeinnützigen Einrichtungen oder Familien zu unterstützen, die sich in einer Notsituation befinden. In den vergangenen beiden Jahren wurden der Verein „Bürger für Bürger“ und die „Hospizgruppe Kißlegg“ mit der Spende bedacht. In diesem Jahr geht die Spende anteilig an drei Familien aus Kißlegg, die unverschuldet in eine Notlage geraten sind. Der erste und zweite Vorstand, Wolfgang Vogler und Anton Kling, übergaben Bürgermeister Dieter Krattenmacher symbolisch den Scheck über 300 Euro. Dieser wird die Spende an die drei Familien weitergeben. Foto: FC-Bayern-Fanclub