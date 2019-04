Baustelle am Kisslegger Bahnhof führt zu Behinderungen

Die Bauarbeiten am Bahnhof Kißlegg sind angelaufen. Das teilt Bürgermeister Dieter Krattenmacher mit. Zwischen dem Bahnhof und dem Jugendhaus wird derzeit die Baugrube für die künftige Unterführung ausgehoben.

Als Folge davon musste der Zugangs zum Bahnsteig nach Aulendorf und der Bushaltestelle verlegt werden. Dieser befindet sich nun am Jugendhaus – wie neuerdings auch die Bushaltestelle. Durch die Baustelle seien darüber hinaus zahlreiche öffentliche PKW-Parkplätze bis auf Weiteres nicht verfügbar. Die Gemeinde habe deshalb einen Ersatzparkplatz an der Zeppelinstraße in Höhe der Einmündung der Eugen-Bolz-Straße eingerichtet. Wegen der baustellenbedingten Einschränkungen bittet die Gemeindeverwaltung um Nachsicht.