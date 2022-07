Baumpflanzaktion des SBBZ Lernen in Kißlegg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Schülern und Schülerinnen die Natur etwas näherbringen, dies war das erklärte Ziel vom Lehrerkollegium des SBBZ Lernen in Kißlegg.

Da die Lehrerin Frau Grüner und ihr Mann eigene Waldgrundstücke besitzen und bewirtschaften, entstand die Idee, eine Baumpflanzaktion für die komplette Schule in einem ihrer Wälder durchzuführen.

So machten sich die Schüler/innen vom SBBZ Lernen an einem herrlichen Frühlingsmorgen Mitte April auf den Weg Richtung Wald. Zunächst ging es mit dem Bus von Kißlegg nach Gebrazhofen. Von dort aus liefen die Schüler/innen und Lehrer/innen des SBBZ Lernen zu Fuß in das rund drei Kilometer entfernte Waldgrundstück der Familie Grüner.

Dort wartete bereits Herr Grüner auf die Gruppe. Dieser erklärte den Schulkindern und Lehrer/innen zunächst die Bedeutung des Waldes, welche wichtigen Funktionen dieser hat und dass es aufgrund der klimatischen Veränderungen in den letzten Jahrzehnten auch ein Umdenken im forstwirtschaftlichen Bereich gegeben habe.

Danach demonstrierte Herr Grüner, wie Forstbäume korrekt eingepflanzt werden. Zunächst wird dabei mit Hilfe eine Hohlspatens ein Loch ausgehoben. Dann werden die Wurzeln des Baums leicht angeschnitten, damit dieser besser anwachsen kann. Nun wird der Baum in das Loch eingesetzt, mit Boden bedeckt und befestigt. Anschließend wird eine Wuchshülle über die Forstpflanze gestellt und mittels eines Akazienstabs fixiert (Verbiss- und Fegeschutz).

Nach der Theorie ging es an die praktische Arbeit. Jedes Schulkind und jede/r Lehrer/innen durfte nun einen eigenen Baum pflanzen und an die Wuchshülle das individuell angefertigte Namensschild anbringen. Nach der Pflanzaktion händigte Herr Grüner allen Schülern/innen eine Urkunde über eine Baumpatenschaft aus, worüber sie sich sehr freuten. Nach getaner Arbeit schmeckte den Schulkindern ihr Vesper besonders gut. Danach fand noch eine Schnitzeljagd im Wald statt.

Um zu sehen, ob die Spitzahornbäume eingewachsen sind und wie viel diese in den vergangenen Monaten bereits gewachsen sind, führte der gemeinsame Wandertag des SBBZ Lernen kürzlich erneut in den Wald der Familie Grüner. Die Schüler/innen waren sichtlich erfreut, dass ihre Bäume schon ein großes Stück gewachsen sind.

Dies war eine tolle gemeinsame Aktion des SBBZ Lernen in Kißlegg, die allen noch sehr lange in bester Erinnerung bleiben wird.