Basar des Waldorfkindergartens Kißlegg

In diesem Jahr kann der Freie Kindergarten Kißlegg-Waldorfkindergarten nach drei Jahren endlich wieder zum Basar einladen: er wird am Sonntag, 13. November in der Kißlegger Festhalle veranstaltet. Zusammen mit ihren Erzieherinnen werden die Kinder den Basar um 10.30 Uhr eröffnen.

Anschließend warten handgefertigte Zwerge, Puppen, Holzarbeiten, Filzwaren und allerlei mehr darauf, erworben zu werden. Der Erlös kommt dem Kindergarten zugute. Parallel zum Markttreiben gibt es wieder ein interessantes Rahmenprogramm, unter anderem mit dem Kinderchor der Grundschule Kißlegg und Bastel- und Spielangebote für alle Kinder.

Auch kulinarisch sollen die Basarbesucher auf ihre Kosten kommen: Es werden ein Mittagstisch, Getränke, sowie Kaffee und Kuchen angeboten. Außerdem werden frisch gebackene Waffeln verkauft. Wir freuen uns auf einen schönen Tag und heißen Sie an diesem Sonntag herzlich willkommen.