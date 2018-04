Barbara Gohm kündigt Rückzug an

Ganz im Zeichen des Rückblicks stand am Freitagabend die Versammlung des Kißlegger Ortsvereins vom Deutschen Roten Kreuz. Für die Zukunft kündigte die Vorsitzende, Barbara Gohm, einen Wechsel an: Wenn im nächsten Jahr Vorstandswahlen anstehen, werde sie nicht mehr kandidieren. Die immer mehr werdende Bürokratie mache ihr zu schaffen. „Ich bin dem nicht mehr gewachsen.“, sagte Gohm selbstkritisch am Ende der Versammlung.

Den Abend eröffnete Gohm mit einem kurzen Referat über das Ehrenamt und stellte fest: „Klar ist, dass die Öffentlichkeit all jenen Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren, jede Menge Dank schuldet.“ Sie dankte allen Mitgliedern für ihren persönlichen Einsatz. Dank brachte auch Kißleggs stellvertretender Bürgermeister Friedrich Rockhoff mit. Er würdigte vor allem das Engagement beim Blutspenden und – als Mitglied des Gemeindeseniorenrats – die Leistungen im Sozialbereich. Eine Welt ohne DRK könne man sich praktisch nicht mehr vorstellen, so Rockhoff.

Bereitschaftsleiter Harald Moller zeigte sich darüber zufrieden, dass „alle anfallenden Aufgaben von der Bereitschaft mit großem Arbeitseifer bewältigt wurden.“ 2190 Stunden Tätigkeiten habe die Bereitschaft erbracht. Der Versammlung brachte Moller noch einiges mehr an Statistik aus dem Jahr 2017 mit: Die Mannschaftsstärke belaufe sich derzeit auf 34 aktive und 553 fördernde Mitglieder. 113 Teilnehmer konnten bei neuen Erste-Hilfe-Kursen verzeichnet werden. Weil es „immer wieder große Schwierigkeiten seitens der Technik der Programmverwaltung“ gegeben habe, verlängere Moller seinen Lehrschein nicht. Mitarbeiter der Geschäftsstelle würden diese Aufgabe nun übernehmen. Bei den fünf Blutspende-Aktionen wurden 894 Konserven den Kißlegger Spendern entnommen. „Bei jedem Termin werden immerhin circa 30 Helfer benötigt.“, erklärte der Bereitschaftsleiter.

Die „Helfer-vor-Ort-Gruppe“ war laut Moller bei drei chirurgischen und einem internistischen Einsatz aktiv. Auch bei Sportveranstaltungen und Festivitäten seien die Kißlegger Rot-Kreuzler im Dienst gewesen. So schloss beispielsweise der Einsatz beim Silvesterlauf das Jahr ab. Die Altersabteilung – so berichtete Anton Schuler – habe an 27 Samstagen unterstützt von Stefan und Robert Dorn Altkleider angenommen.

„Bewegung im Alter hat immer mehr Priorität“, eröffnete Sozialleiterin Helga Jautz ihren Bericht. Addiert man alles zusammen, so seien in 141 Übungsstunden 1450 Senioren betreut worden. Die Geselligkeit komme bei den vier Seiorengymnastikgruppen nicht zu kurz: So sei 2017 neben Ausflügen auch – zum ersten Mal in 35 Jahren – eine Weihnachtsfeier organisiert worden. „Ich wünsche und hoffe, dass wir diese auch in 2018 wieder abhalten können“, so Jautz. Besonders freue sie sich, dass mit Frida Steuer neben Maria Schuwerk, Evelyn Steichele und ihr, eine neue Übungsleiterin hinzugekommen ist. Doch die soziale Arbeit des DRK dreht sich nicht nur um Gymnastik: „Einen großen Stellenwert bei unserer Seniorenarbeit haben unsere Altennachmittage.“ An elf Nachmittagen wurden 120 Gäste bewirtet und unterhalten.

Ein sattes Plus verzeichnete Schatzmeisterin Klara Höflinger-Krön. Im Jahr 2017 standen Ausgaben von 16 900 Euro gegenüber Einnahmen von 18 400 Euro. Für 2017 ist neben laufenden Kosten die Anschaffung eines Essensausgabe-Wagens für die Blutspendetermine mit 1500 Euro eine große Einzelinvestition. Höflinger-Krön war auch eine der Geehrten des Abends. Für 40 Jahre DRK-Mitgliedschaft wurde sie ausgezeichnet. Inge Schöb erhielt eine Auszeichnung für 25-jährige Mitgliedschaft. Ein besonderes Jubiläum konnte Erich Wiest feiern: Seit 60 Jahren – und damit seit der Gründung des Kißlegger Ortsvereins – ist er Rot-Kreuz-Mitglied.