Band Only 4 tonight spielt auf der Kißlegger Seebühne

Gemütlich zusammen Musik machen ist die Idee sechs junger Deuchelrieder. Nach ein paar gemeinsamen Jamsessions entstand 2015 die Band Only For Tonight. Anfangs waren nur kleine, wenige Auftritte auf Familienfesten geplant – eben „nur für heute Nacht“. Doch aus diesen wurden immer mehr und aus Familienfesten öffentliche Veranstaltungen. Jetzt gibt die Gruppe am Freitag, 29. Juli, um 19 Uhr ein Konzert auf der Seebühne im Strandbad Kißlegg.

Only For Tonight sind Sophia Bitterwolf (Gesang), Kilian Leonhardt (Gesang, Trompete), Julian Hänsler (Gesang, Gitarre, Euphonium), Lukas Prasser (Solo-Gitarre), Jonathan Bitterwolf (E-Bass, Tuba) und Florian Bitterwolf (Schlagzeug). Diese vielseitige Bandzusammensetzung ermöglicht laut Pressemitteilung ein großes Repertoire (unter anderem Rolling Stones, STS, Seiler und Speer, Fäaschtbänkler) und verleiht jedem Song eine neue und eigene Note.